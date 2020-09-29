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Школьников Московской области не станут отправлять на дистанционное обучение. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Пока никакого кризиса с коронавирусом в регионе нет, только отдельные эпизоды, пояснил он. О том же сообщала и главный санитарный врач Подмосковья.
В ближайшее время ситуацию с коронавирусом проанализируют и примут необходимые решения, сказал губернатор. И пообещал в течение недели сообщить жителям о дальнейшей ситуации.
На сегодняшний день в Московской области закрыли почти 130 классов, в которых нашли случаи заражения, 128 классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ, отмечает телеканал "360".
Ранее Воробьев отметил рост количества случаев заражения COVID-19. Он приводил данные, согласно которым заболевших стало на 45% больше, чем на предыдущей неделе, напоминает "Подмосковье сегодня".
Глава региона просил жителей соблюдать масочный режим. И поручил врачам подготовить места для госпитализации и препараты для лечения.
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