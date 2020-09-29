Церковные праздники в октябре 2020 года

Церковные праздники в октябре 2020 года
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Православный календарь на каждый день

Самые главные праздники октября 2020 года для православных верующих – в материале "Утро.ру".

8 октября

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского

В этот день православная церковь чтит память чудотворца Сергия Радонежского – одного из самых значимых святых. Он выступал за сплочение русских земель, а также чистоту христианской веры. Именно святой основал Троице-Сергиеву лавру, которая считается одним из крупнейших монастырей в России.

9 октября

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Православные верующие вспоминают Иоанна Богослова, который скончался 9 октября. Евангелист был одним из двенадцати апостолов – ближайших учеников Иисуса Христа. "Возлюбленный ученик", единственный из апостолов умерший своей смертью, стал автором Евангелия от Иоанна, вошедшего в Новый Завет.

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Божией Матери считается одним из наиболее почитаемых православной церковью и отмечается 14 октября. В этот день верующие посещают богослужения, а в честь праздника были построены храм Василия Блаженного и Церковь Покрова на Нерли.

26 октября

День Иверской иконы Божией Матери

Эта икона считается чудотвортной, а 26 октября православные празднуют день ее торжественного перенесения в Москву.

30 октября

Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора

В этот день верующие почитают память святых отцов Седьмого Вселенского собора, который созвали против иконоборчества. Праздник обычно отмечается в воскресенье во второй половине месяца. В этом году он выпал на 30 октября.

Таков православный календарь церковных праздников на октябрь 2020 года.

Карина СИРАЗОВА

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