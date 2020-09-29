Эмир скончался на 92-м году жизни

В США не стало старейшего арабского правителя – эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Ас Сабаха или Сабаха IV. Эту трагическую новость поведал министр по делам канцелярии главы государства Али аль-Джарах ас-Сабах.

Эмир прибыл в США в середине лета для лечения после операции. Тогда сообщалось, что Сабаху IV вырезали две опухоли.

Он стал эмиром Кувейта в 2006 году. До этого он был премьер-министром, а еще раньше – главой МИД, передает РИА "Новости".