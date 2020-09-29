Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
621 новости
В США не стало старейшего арабского правителя – эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Ас Сабаха или Сабаха IV. Эту трагическую новость поведал министр по делам канцелярии главы государства Али аль-Джарах ас-Сабах.
Эмир прибыл в США в середине лета для лечения после операции. Тогда сообщалось, что Сабаху IV вырезали две опухоли.
Он стал эмиром Кувейта в 2006 году. До этого он был премьер-министром, а еще раньше – главой МИД, передает РИА "Новости".
Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин