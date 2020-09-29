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Рекомендации для жителей Москвы старше 65 лет по соблюдению домашнего режима будут действовать до 28 октября.
Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на сайте градоначальника. Это же касается положения об удаленной работе сотрудников.
Ранее стало известно, что из-за роста числа зараженных коронавирусом в городе, школьников отправят на длительные каникулы – с 5 по 18 октября.
При этом речи о введении пропусков, как весной, пока нет.
Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин