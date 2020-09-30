Во время расследования "отравления" Навального всплыли фальшивки в деле Скрипалей

Во время расследования "отравления" Навального всплыли фальшивки в деле Скрипалей
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве ОЗХО заподозрили в работе на спецслужбы Запада

Ситуация вокруг россиянина Алексея Навального подтверждает связь Организации по запрещению химического оружия с западными спецслужбами, что также видно на примерах ее шагов в деле Скрипалей и постановочных атак в Сирии. Именно поэтому МИД России не доверяет заявлениям ОЗХО. Такую точку зрения на происходящее высказал глава Института политических исследований Сергей Марков.

Накануне на Смоленской площади заявили, что ОЗХО в ситуации с Навальным продемонстрировала политическую ангажированность. В ведомстве уверены, что в докладе организация зафиксирует наличие следов так называемого "Новичка", которые якобы были обнаружены в его биопробах.

По словам политолога, на самом деле ОЗХО уже не раз показывала свою предвзятость, а посему ее заявления не могут претендовать на объективность. Марков напомнил, как в свое время организация отказалась исследовать многочисленные факты, свидетельствующие о том, что применение химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом являются фальшивкой спецслужб Великобритании.

"И ОЗХО в этих фальсификациях совершенно очевидно участвовала", – сказал в интервью изданию "ПолитРоссия" эксперт.

История с якобы отравлением "Новичком" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии приводит к таким же выводам, поскольку ОЗХО оказывала содействие спецслужбам Соединенного Королевства в подделке доказательств по этому инциденту. Организация стала инструментом гибридной войны Запада против России, убежден Марков.

"ОЗХО прекратила свое существование как независимая организация. Аппарат ОЗХО полностью контролируется спецслужбами США, Великобритании и Канады, которые на поток поставили производство фальсификаций и обвинение тех стран, которые им неугодны. Независимой ОЗХО не существует", – резюмировал политолог.

Ранее сегодня в Кремле раскритиковали позицию организации в деле Навального, отметив отсутствие с ее стороны "эффективного взаимодействия" с Москвой. Причем, как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, как по нынешним поводам, так и по предыдущим. В России ожидают от ОЗХО контактов на более высоком уровне, передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Щенок Путина": Трамп и Байден поскандалили на первых дебатах

Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться

"Северный поток-2" обнажил циничное лицо Германии - СМИ

Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей