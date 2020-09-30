Турция использует авиакомпанию Ливии для переброски сирийских боевиков в Азербайджан

Турция использует авиакомпанию Ливии для переброски сирийских боевиков в Азербайджан
Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В среду, 30 сентября, самолет ливийской компании Burak Air совершил посадку в столице Азербайджана

Таким образом в Баку могли прибыть наемники из Сирии, переправляемые Турцией для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Ранее глава Управления по поддержанию духа Ливийской национальной армии Халеб Махджуб сообщил, что Ливию покинули четыре самолёта. На каждом из них находились тысячи террористов. По его информации, именно они выступят за Азербайджан в конфликте с Арменией.

Информация о переброске джихадистов в Закавказье появилась еще две недели назад. Пользователи соцсетей сообщали об отправке боевиков из разносортных бандформирований "Сирийской национальной армии". Позже появились данные о том, что экстремистов дислоцировали в регионе, что они участвуют в боестолкновениях и несут потери.

Фото: Пресс-служба

Первые свидетельства присутствия сирийских боевиков на территории Азербайджана появились три дня назад. В Сети распространили видео с пикапами, набитыми вооружёнными людьми.

 

Напомним, что Burak Air уже была замечена в транспортировке сирийских наемников. По данным пользователей Twitter, незадолго до отправки рейса в Баку, самолет с бортовым номером UZ116 / BRQ116 соответствующей авиакомпании доставил в Ливию экстремистов из Турции.

Фото: Пресс-служба

Примечательно, что Ереван заявлял, что на стороне Азербайджана в боевых действиях принимают участие террористы из САР с самого начала конфликта в Нагорном Карабахе. По данным местных властей, вербовкой боевиков занимается Турция, которая сейчас активно вмешивается в карабахский конфликт. В то же время, Эрдоган не скрывает, что поддерживает Баку.  

Отдел информации

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