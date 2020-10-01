Жители Турции испугались российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС

Жители Турции испугались российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС
У пилотов потребовали объяснений

Региональные власти Турции обратились за разъяснениями к экипажам многоцелевых российских самолетов Бе-200ЧС, которые арендовали для тушения пожаров в лесных территориях. Борты совершили полет на близком расстоянии к жилым зданиям, обеспокоив местных жителей.

Как отмечает источник, полет Бе-200 ЧС прошел 28 сентября в городе Анталья. При виде необычных летающих "амфибий" местные жители стали выходить на балконы, чтобы взглянуть на них. Самолеты пролетели на коротком расстоянии от домов.

После того окончания операции лесное хозяйство Антальи обратилось к пилотам, выполнявшим полеты, за разъяснениями, передает газета Milliyet.

В этом же году Турция обращалась за помощью в ликвидации лесных пожаров: летом два Бе-200ЕС привлекли к тушению горений. В течение нескольких месяцев они будут выполнять в Турции операции по распылению воды, сообщает РИА "Новости".

Серийное производство самолетов-амфибий стартовало в 2016 году. Это единственный  реактивный гидросамолет, способный выполнять противопожарные задачи.  

Егор МАЛКОВ

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