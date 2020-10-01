Расчеты экспериментаторов оправдалились - граждане Незалежной оказались очень терпеливы

Жители Украины доведены до такого подавленного состояния, что уже не борются за собственное спасение и благополучие. К такому выводу пришел Тарик Незалежко, бывший генеральный продюсер украинского телеканала КРТ, который был закрыт властями после демонстрации в эфире Парада Победы в Минске 9 мая.

По его словам, украинцы настолько привыкли к страданиям, что голосуют даже за кандидатов, которые еще до выборов призывают повышать коммунальные платежи и отказываются улучшать работу общественного транспорта.

"У меня такое ощущение: то, что происходит с Украиной, – это определенный эксперимент над людьми",

– отметил Незалежко в эфире "Голоса Правды". Поясняя свою мысль, он сравнил украинцев с пленниками, у которых от постоянного страха и напряжения меняется сознание, и они уже не способны себя защитить, даже если у них на виду оставить оружие.

"Украина, по большому счету, доводится до такого же состояния, когда людям абсолютно все равно, что будет",

– посетовал Незалежко. Он иронично поздравил президента Владимира Зеленского с тем, что тот войдет в историю как президент, который сделал то, на что не решались даже его предшественники.

Ранее тысячи украинцев подписали петицию о досрочной отставке Зеленского, однако он отказался покидать свой пост.