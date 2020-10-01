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В подмосковной Кашире задержали мужчину, у которого при себе было порядка 300 г героина. Об этом сообщили в МВД.
Автомобиль остановили на трассе М-4 "Дон". После досмотра у пассажира, который оказался уроженцем Липецка, нашли 149 свертков с наркотиками.
Все запрещенные вещества конфисковали. На россиянина завели дело о незаконном хранении, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
У российского газопровода хорошие перспективы
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной