Мужчина попался при перевозке наркотиков в Подмосковье

У россиянина нашли 149 свертков с запрещенными веществами

В подмосковной Кашире задержали мужчину, у которого при себе было порядка 300 г героина. Об этом сообщили в МВД.

Автомобиль остановили на трассе М-4 "Дон". После досмотра у пассажира, который оказался уроженцем Липецка, нашли 149 свертков с наркотиками.

Все запрещенные вещества конфисковали. На россиянина завели дело о незаконном хранении, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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