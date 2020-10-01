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Недавно жители Подольска пожаловались на отравляющие выбросы в ручей Неумейка. Минэкологии Подмосковья потребовало разобраться с этой проблемой.
Причина оказалась в недействующих очистных сооружениях бывшего завода – накопители заварены металлическими листами, а вода попадает через отверстия.
Специалисты осмотрели территорию и взяли пробы воды, а также начали работу над трубами, через которую сливаются сточные воды, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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