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Столичные компании с 5 октября обязаны перевести 30% сотрудников на дистанционный формат деятельности. Такое решение принял градоначальник Сергей Собянин.
Ограничительные меры пришлось вводить из-за ухудшения эпидемиологической
обстановки в Москве. Данные профилактические мероприятия позволят снизить темпы
распространения коронавируса и не допустить повторной вспышки заболеваний. При
этом на "удаленку" должны быть переведены все лица старше 65 лет. Информация опубликована на сайте мэра столицы.
Новые ограничения не будут действовать в отношении медицинских и оборонных предприятий столицы, отмечает URA.RU.
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замруководителя Центра трудовых исследований НИУ
ВШЭ Ростислав
Капелюшников предупреждал, что новый карантин принесет массу негативных последний для
россиян.
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