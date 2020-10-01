Киев признал Северо-Крымский канал дырявым

Киев признал Северо-Крымский канал дырявым
Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
Гидротехническое сооружение пришло в негодность еще в 2012-2013 годах

Украина, даже если захочет, не сможет запустить днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу на российский полуостров из-за его изношенности и дырявости. За прошедшие шесть лет после блокировки постмайданными вождями водного сооружения, оно пришло в полную негодность. Для восстановления канала потребуется много денег. О проблемах с СКК поведал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Евгений Хлобыстов.

"Реанимировать Северо-Крымский канал невозможно. Это требует огромных средств, фактически сопоставимых с затратами на строительство аналогичной постройки. Канал шесть лет стоит без воды, на стенах образовались глубокие трещины", – пояснил эксперт в интервью агентству УНИАН.

Он раскрыл интересный факт. Оказывается, канал еще в 2012-2013 годах имел весьма внушительные водопотери, которые в определенные периоды составляли до 60%.

"Днище требовало ремонтных работ, но все руки не доходили. Теперь уже не восстановить. Когда Крым вернется на Украину, вопрос будет стоять о новом гидротехническом сооружении", – размечтался пан Хлобыстов.

Также он подчеркнул, что в советско-украинскую эпоху вода, поступавшая по каналу, использовалась в промышленных и аграрных целях, а для наполнения водохранилищ он был лишь вспомогательным источником.

Напомним, в этом году Крым столкнулся с большим дефицитом водообеспечения из-за бесснежной зимы и слишком жаркого лета без осадков. В результате подача воды населению Симферополя и окрестностей столицы подается исключительно по графику.

Накануне стало известно, что на полуостров прибыл самолет-метеолаборатория Як-42Д "Рогсидромет", который должен искусственно увеличить осадки в Крыму.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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