Умер начальник Канцелярии Путина

Президент РФ выразил свои соболезнования семье чиновника

Не стало Александра Голубева, руководившего Канцелярией президента России. Владимир Путин выразил поддержку и слова сочувствия сыновьям чиновника Олегу и Артему Голубевым.

Об этом говорится на сайте Кремля. 

Путин описал Голубева, как честного, порядочного, доброжелательного и отзывчивого человека. Не смог не отметить глава государства и опят руководителя, а также его профессиональные качества. Преданность дела, как отметил президент, позволила Голубеву обзавестись авторитетом и востребованность в работе. 

Полина ИВАНОВА

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