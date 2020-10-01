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Не стало Александра Голубева, руководившего Канцелярией президента России. Владимир Путин выразил поддержку и слова сочувствия сыновьям чиновника Олегу и Артему Голубевым.
Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин описал Голубева, как честного, порядочного, доброжелательного и отзывчивого человека. Не смог не отметить глава государства и опят руководителя, а также его профессиональные качества. Преданность дела, как отметил президент, позволила Голубеву обзавестись авторитетом и востребованность в работе.
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