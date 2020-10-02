График индексации пенсий в 2021 году: кому и сколько прибавят

График индексации пенсий в 2021 году: кому и сколько прибавят
Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Повышение выплат пройдет в несколько этапов

В 2021 г. в России запланирована индексация разных видов пенсий и социальных пособий. График и размер прибавки уже установлен.

С 1 января 2021 года

На 6,3% вырастет страховая пенсия. Ее получают россияне установленного возраста, имеющие необходимый минимум трудового стажа и накопленных индивидуальных пенсионных баллов. В 2021 г. оформить страховую пенсию смогут женщины старше 56,5 лет и мужчины старше 61,5 года, у которых будет не менее 12 лет стажа и 21 балла (коэффициента). В некоторых случаях предусмотрены льготы в виде досрочного получения страховой пенсии.

С 1 февраля 2021 года

Прибавку получат все инвалиды и ветераны боевых действий. Уровень индексации их ежемесячных выплат устанавливается ежегодно в зависимости от уровня инфляции в предыдущем году. Так, в 2020 г. прибавка составила 3,8%.

С 1 апреля 2021 года

Повысят социальные пенсии. Их получают граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого уровня трудового стажа или индивидуального пенсионного коэффициента. Социальную пенсию назначают также детям, оставшимся без родителей, нетрудоспособным инвалидам, иждивенцам при потере кормильца и еще ряду граждан.

Величина индексации этой выплаты зависит от "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера", рассказала сенатор комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибирова "Парламентской газете". Сейчас этот индекс составляет 2,6%, уточняет URA.RU, но к апрелю следующего года он может измениться.

1 августа 2021 года

Прибавку получат работающие пенсионеры. Ее величина будет зависеть от увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, то есть количества накопленных за предыдущий год баллов. Максимальная прибавка составляет три балла в год. Стоимость балла регулярно индексируется.

С 1 октября 2021 года

Ожидается традиционное увеличение на 3% денежного довольствия военным пенсионерам и отслужившим сотрудникам силовых ведомств.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о запланированных мерах материальной поддержки россиян.

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху

Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно

Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg

Противостояние развернется между российской и турецкой стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей