От выздоравливающего пациента потребовали извинений

Заявления блогера Алексея Навального в адрес омских медиков кощунственны и недопустимы. На это указали в Национальной ассоциации заслуженных врачей России.

Сравнение медиков, которые ежедневно спасают жизни, в том числе самому Навальному, с "агентами, убивающими людей", не должно остаться без ответа, указывают возмущенные врачи. По их мнению, блогер проявил себя как "волк в овечьей шкуре", повторив обвинения, явно написанные заранее.

Если бы не усилия сотрудников омской БСМП №1, их профессионализм и самоотверженность, с которой они двое суток боролись за жизнь Навального, он бы сейчас не раздавал интервью и не писал оскорбления в соцсетях, уверены медики.

"В омской больнице пациенту были проведено множество исследований, анализов, и все они были представлены немецким врачам",

– напомнили в Ассоциации заслуженных врачей. Там отметили, что в отличие от россиянина, медики в Германии высоко оценили профессионализм российских коллег.

Заявления, которые Навальный позволил себе в адрес омских врачей, не должны остаться без ответа, подчеркивают в Ассоциации. Как минимум он должен принести людям публичные извинения.

"Если врачи омской больницы БСМП-1 и главный врач Александр Мураховский подадут коллективный судебный иск против Навального за его новые, совершенно беспочвенные обвинения в их адрес, то Национальная ассоциация заслуженных врачей его поддержит", – сообщили в Ассоциации.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки самолета блогера доставили в больницу города Омска. По настоянию жены пациента 22 августа перевезли в немецкий госпиталь "Шарите".