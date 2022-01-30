Как живет жена Януковича в Крыму

Женщина владеет сетью магазинов и кинотеатром в Севастополе.

Журналисты узнали, как в Крыму живёт жена четвертого президента Украины Виктора Януковича.



Людмила Янукович проживает в Севастополе. По словам горожан, супруга украинского экс-президента является владелицей сети магазинов "Меркурий", а также кинотеатра "Мир кино". Отмечается, что женщина не входит в список официальных основателей данных организаций.

Известно, что сейчас кинотеатр, открывшийся 4 года назад, столкнулся с трудностями из-за коронавирусных ограничений, а полюбившийся покупателям магазин работает на доставку.

Собеседники издания рассказали, что Людмила часто одна ходит на Братское кладбище в северной стороне города, там покоится ее сын Виктор. Женщина появляется здесь в поминальные дни, а также в день гибели наследника.

Напомним, в 2015 году Виктор провалился под лёд на Байкале. За местом захоронения ведётся круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

Ранее в прессе появлялись сообщения о смерти жены Януковича, однако пресс-секретарь политика опроверг эти слухи, назвав их чёрным пиаром безответственных людей.