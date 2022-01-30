Вдохновленные пользователи даже придумали свои варианты громкой фразы министра

В социальных сетях рапространили анекдот, главную роль в котором отвели лидеру российской дипломатии Сергею Лаврову – по традиции, в такого рода побасенках он выступает холодным, рассудительным политиком, способным к самообладанию в любой ситуации и называющий вещи своими именами, за что получает в комментариях порции лести, либо сталкивается с неприязнью.

Так, один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал анекдот: пылко рассуждающий об "агрессии" Российской Федерации глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что коллективный Запад никогда не даст Москве возможности "опрокинуть" воцарившийся в Европе порядок, хотя Россия приставила "дуло к виску Украины". Однако все испортил Лавров, лаконично прокомментировавший громкие слова коллеги.

"Это не дуло", – ответил министр иностранных дел России.



Тут вдохновленные анекдотом пользователи принялись предлагать собственные варианты продолжения этой комичной истории. Кое-кто предложил, что нужно вместо виска обозначить для Украины другую часть тела. Остальные начали заливать анекдоты про Штирлица, третьи просто растерялись в собственных догадках.

"Это нос, а вы что подумали?! Лавров – дипломат же!", "А мы дулю, а потом вторую!", "Это не дуло и не к виску", – шутят в комментариях пользователи.



Многие сошлись во мнении, что Лавров в действительности мог бы ошарашить коллег подобной репликой.

В настоящее время глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации продолжает вести переговоры с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности и вопросам дальнейшего нерасширения НАТО в восточном направлении.

А недавно Лавров выдал шутку про санкции против Путина.