Малыш решил проследить, что происходит на кухонном столе

Видео с котами – это отдельный вид искусства. Они созданы для того, чтобы отвлечься от проблем и хотя бы на время забыть о том, что так сильно беспокоит. Котиков одевают в необычные наряды, они застревают на деревьях и отчаянно пытаются спуститься, а иногда пушистые питомцы просто спокойно спят у хозяев на коленях: и такие ролики все равно набирают много просмотров.

Герой этого видео решил, что наблюдать за хозяином снизу вверх не так уж и весело. Не раздумывая, котенок забирается к нему на плечи. По правде говоря, делает он это очень уверенно. Смелости котам не занимать: они готовы пойти на любые подвиги, чтобы добиться своего.

Как только пушистик занимает наблюдательный пункт, сразу же начинает следить за тем, что же происходит сейчас на разделочной доске. Возможно, он проделывает такое достаточно часто. Ведь у хозяина даже мускул не дрогнул на лице: только посмотрите на его спокойствие! Такое поведение питомца наводит на вопрос. Все-таки он больше похож на крысу Эмиля из мультфильма Рататуй, которая помогала готовить на кухне, или же на верного пиратского попугая, восседающего на плече.



Ранее Утро.ру делилось видео, где кот вступил в отчаянную борьбу с обычным пакетом, чем вызвал смех у пользователей социальных сетей.

