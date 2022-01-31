Жителей региона предупредили о гололедице

В Москве и области продлен "желтый" уровень погодной опасности – причина заключается в гололедице, объявленной до 22 часов вечера 1 февраля, сообщает Гидрометцентр.

Уточняется, что при "желтом" уровне погодной опасности сохраняются потенциально опасные погодные условия. Аналогичные меры приняты по всему Центральному федеральному округу, сообщает "Радио 1".

В московском регионе также действует предупреждение из-за снега: в области и в столице – до 19.00 и до 17.00 31 января соответственно.



