В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

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Жителей региона предупредили о гололедице

В Москве и области продлен "желтый" уровень погодной опасности – причина заключается в гололедице, объявленной до 22 часов вечера 1 февраля, сообщает Гидрометцентр.

Уточняется, что при "желтом" уровне погодной опасности сохраняются потенциально опасные погодные условия. Аналогичные меры приняты по всему Центральному федеральному округу, сообщает "Радио 1".

В московском регионе также действует предупреждение из-за снега: в области и в столице – до 19.00 и до 17.00 31 января соответственно.


Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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