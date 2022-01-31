Юноша взят под стражу на два месяца

Басманный суд в Москве арестовал выпускника церковно-приходской школы в Серпухове Владислава Струженкова, который в конце 2021 г. организовал взрыв в родной гимназии.

18-летнего юношу взяли под стражу на два месяца – до конца марта.

Струженков совершил подрыв на территории женского монастыря 13 декабря, в результате чего травмы получили 10 детей. Сам злоумышленник лишился ноги. На подрывника возбудили уголовное дело по статьям о "Покушении на убийство" и "Незаконном обороте взрывчатых веществ".

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", молодой человек устроил взрыв на фоне ненависти к педагогам и монахиням из-за буллинга.