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Жительница Электрогорска пожаловалась на невероятную антисанитарию среди служб доставки, которые занимаются развозом продуктов питания по магазинам. Женщина рассказала, что хлеб у грузчиков не запакован – голыми руками они берут лотки с открытым хлебом и приносят в помещение.
Возмущенная пользовательница уверена: в таком же виде затем хлеб и продают. Затем эту зараженную микробами пищу едят и дети, и взрослые, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает источник, в подобном случае необходимо обратиться в Роспотребнадзор, который обязательно проведет проверку.
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