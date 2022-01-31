Те разгружают ничем не прикрытую еду голыми руками

Жительница Электрогорска пожаловалась на невероятную антисанитарию среди служб доставки, которые занимаются развозом продуктов питания по магазинам. Женщина рассказала, что хлеб у грузчиков не запакован – голыми руками они берут лотки с открытым хлебом и приносят в помещение.

Возмущенная пользовательница уверена: в таком же виде затем хлеб и продают. Затем эту зараженную микробами пищу едят и дети, и взрослые, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, в подобном случае необходимо обратиться в Роспотребнадзор, который обязательно проведет проверку.