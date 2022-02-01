Питомец придумал свой способ привлечь внимане хозяев

Собачка по кличке Риз, лишенная возможности лаять, появилась недавно в трендах социальной сети TikTok. Щенок совершенно не умеет гавкать и издает практически беззвучные звуки – глядя на Риз, многие начинают приходить в умиление и жалеть беднягу.

Риз взяла семейная пара не так давно в начале января – собака чуть меньше месяца назад обрела дом. Оказалось, ее выбрали неслучайно: хозяйка питомца Саманта Рос уже воспитывала с супругом глухих животных. И в этот раз щенок с недугом им приглянулся.

Риз не реагировала на слова, а потому не может выполнять команды – пара сразу заприметила этот факт. А позднее один из ветеринаров подтвердил, что щенок глух.

Тут хозяевам пришлось искать способ подрессировать Риз – вместе с супругом Саманта стала думать, как обучить глухого щенка тем или иным командам. Риз, по счастью, уже адаптировалась – полностью освоилась в новой семье и с радостью лает – вернее, думает, что лает. Делает это она совершенно беззвучно – получаются умилительные попискивания.

После опубликованного ролика у собаки собралась целая армия поклонников, которые заявили, что хотели бы, чтобы их питомцы гавкали так же, как и Риз.

"Если Риз лает, чтобы получить ответ, это работает. И несмотря на то, что она не издала ни звука, она, кажется, гордится тем, что придумала свой способ привлечь внимание.Ведь она научилась лаять на самом деле – но она то лает то тихо, то громко", – рассказала хозяйка.

А не так давно "Утро" рассказывало о танцующей собаке по кличке Чарльз – пес выписывает пируэты, собирая миллионы просмотров в социальных сетях.