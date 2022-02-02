Пророк исключил войну на территории нашей страны

Что ждет нашу страну в 2022 году? Как глобальные проблемы могут повлиять на судьбу России? К чему стоит готовиться простым людям? Мы постоянно задаемся этими довольно-таки трудными вопросами, ответить на которые не могут даже первоклассные политологи. Однако знаменитый иранский провидец Мохсен Норузи уверен, что точно знает ответы.

Он предсказал в 2022 году глобальный кризис, который захлестнет все человечество. По его словам, негативная ситуация в мире будет обусловлена действиями "черного человека", который должен в скором времени прийти к власти. Наша страна серьезно пострадает от событий, которые последуют после этого.

Впрочем, победитель "Битвы экстрасенсов" подчеркнул, что год черного водяного тигра в целом будет успешным для граждан России, даже несмотря на проблемы во всем мире. Особенно, по мнению пророка, повезет людям настойчивым и активным.

На территории нашей страны не должно случиться боевых действий в текущем году, уверен предсказатель. Однако конфликт в Донбассе решить в скором времени не получится, отметил он. А еще Норузи уверен, что бывший президент Украины Петр Порошенко вот-вот столкнется с новыми проблемами.

Кстати, весьма оптимистичный прогноз о судьбе России ранее сделал иранский пророк Салман Салехигударз. Один из известнейших в мире провидцев подчеркнул, что наша страна достойно пройдет все испытания в год черного водяного тигра.