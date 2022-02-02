Разобиженный котик умилил россиян отказом мириться - видео

Разобиженный котик умилил россиян отказом мириться - видео
Фото: depositphotos.com
Он отвернулся к стенке и показал свое недовольство

У котов своих причуды: кто-то просыпается ни свет ни заря и будит своего хозяина в надежде на то, что тот покормит его раньше времени; еще есть котята, отчаянно сражающиеся с пакетами или невидимыми существами. В любом случае, поведение этих пушистых питомцев заслуживает отдельного внимания. Как и герой нового видео: кот всем видом решил показать, что обиделся, он даже сел в угол для придания ситуации еще большего драматизма.

Одетый в интересный костюм котик и не думает мириться. По движениям его хвоста видно, что он не просто обиделся, маленький друг по-настоящему разозлен на хозяина. Тот, кто снимает ролик, всячески пытается развернуть любимца к камере, но из этого ничего не выходит. Пушистик в милом одеянии не сдается, ему и дальше хочется сидеть в одиночестве. 

Возможно, если бы хозяин принес немного корма или других лакомств, "обидчик" бы оттаял. Видно, что к этому коту нужен определенный подход. Кто знает, может ему не хватает теплых объятий и ласки.

Пользователи социальных сетей остались в восторге от такого поведения котенка. Они так и не смогли определиться, что им нравится больше: то, как "малыш" обижается, или его нарядный костюм для кошачьей вечеринки в японском стиле. Но нашлись и ярые защитники животных. Они высказались на тему того, что "одевать котов – значит не любить их, ведь одежда стесняет движения".

Также можете прочитать о том, как кот обрел дом благодаря своей яркой внешности.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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