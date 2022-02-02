Британцы опозорились с юбилеем Елизаветы

Британцы опозорились с юбилеем Елизаветы
Елизавета II. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Все партии продукции, выпущенные перед "платиновым юбилеем", оказались забракованы

В Великобритании запустили в продажу сувенирные изделия, посвященные 70-летию королевы Елизаветы на троне. Конфуз же заключается в том, что вся продукция выпущена с досадной орфографической ошибкой. Забракован весь тираж из десяти тысяч чайных наборов – это чашки и блюдца.

На изделиях написано не The Platinum Jubilee, а The Platinum Jubbly. Причина допущенной ошибки понятна: современное массовое производство сосредоточено в странах периферийной экономики – продукция, имеющая отношение к королевской семье, также изготовлена китайскими работниками с не самым лучшим знанием английского языка. Неясно, почему никто не проконтролировал ситуацию.

Теперь гордым патриотам королевства придется отмечать не платиновый юбилей, а платиновый Jubbly. Однако не все так плохо: выгоду увидела одна из компаний, которая попытается превратить товар в некую изюминку.

В ситуацию вмешался Карл Бакстер, генеральный директор компании Wholesale Clearance UK, которая занимается продажей безделушек – ресейлер готов продать весь запас с потенциальной прибылью в 400 тысяч долларов. А Энди Уайт, представляющий компанию в графстве Дорсет, заявил, что считает опечатку забавной.

"Это даже немного весело. Полагаю, онлайн-продавцы сразу же отказались от товара. Хотя, учитывая появившуюся популярность, они могут об этом пожалеть. Их потеря может стать чьей-то выгодой", – уверен представитель компании.

6 февраля исполняется семидесятилетие с момента вступления британского монарха на престол. Торжественные мероприятия назначены на июнь 2022 года.

Источник: People.com ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей