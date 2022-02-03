Не только хоккей: Путин рассказал о любимых видах спорта

Не только хоккей: Путин рассказал о любимых видах спорта
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В преддверии Олимпиады президент России дал интервью китайским журналистам

В пятницу, 4 февраля, в Пекине откроются Олимпийские игры. Одним из высоких гостей на торжественной церемонии будет российский лидер Владимир Путин. Однако, прежде чем совершить визит в Поднебесную, глава государства согласился дать интервью китайской Медиакорпорации, в ходе которого рассказал о любимых видах спорта. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Главный редактор издания Шэнь Хайсюна напомнил президенту России о совместном интервью трехлетней давности. Тогда Путин признался, что увлекается хоккеем. На сей раз журналист отметил высокие успехи политика и сравнил его с профессиональным игроком, попросив поделиться секретами мастерства.

Глава государства скромно отказался давать советы, однако подчеркнул, что регулярные и упорные тренировки в любимом деле превыше всего.

"Тогда и мастерство постепенно придет", – отметил Путин.

Президента периодически можно увидеть на горных лыжах, причем, к этому виду спорта он старается привлекать также российских и зарубежных коллег. Однако и этим круг интересов политика не заканчивается.

Путин обратил внимание на соревнования, в которых российские спортсмены традиционно занимают призовые места: фигурное катание и биатлон. Об этом сообщает издание "Свободная пресса". Кроме того, главе государства нравятся прыжки на лыжах с трамплина. Однако, по его словам, следить за этим видом спорта из-за плотного рабочего графика приходится по телевизору.

Ранее в США посетовали на прозорливость Владимира Путина, который раньше других понял новый мировой порядок. 

Источник: Официальный сайт Президента РФ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей