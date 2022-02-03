"Боевая" курица устроила переполох на территории Пентагона

"Боевая" курица устроила переполох на территории Пентагона
Фото: depositphotos.com
Охрана режимного объекта не сразу обнаружила "диверсанта"

В американском оборонном ведомстве выясняют детали чрезвычайного происшествия, которое чуть не стало угрозой национальной безопасности США. Дело в том, что система безопасности одного из самых охраняемых в мире объектов чуть не сдалась перед "атакой" необычного "диверсанта".

Переполох в штаб-квартире министерства обороны США устроил пернатый "шпион", который, скорее всего, даже не имел допуска к государственной тайне, однако весьма ловко "разделался" с целым рядом сотрудников службы безопасности.

Шутки в сторону! Брешь в оборонной системе Пентагона – цитадели американской военной мощи – смогла пробить обычная курица. "Злоумышленницу" задержали уже на территории режимного объекта, когда она прошла минимум одну линию охраны.

Естественно, вооруженные до зубов сотрудники службы безопасности изначально даже не поверили своим глазам. Однако обезвредить "врага" им все же пришлось. Местные СМИ не сообщают, как долго "диверсант" отбивался от американцев, однако по итогу силы оказались не равны.

Курицу схватили и отправили в клетку. Нет, ее не арестовали, конечно. Птицу передали зоозащитникам. Теперь специалисты ищут хозяев для животного, прошедшего боевое крещение.

Источник: Gulf News ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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