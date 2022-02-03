Астролог рассказала, когда обновить прическу, чтобы привлечь финансы в свою жизнь

Мало кто задумывался, но даже стрижка волос в корне может изменить жизнь. Такого мнения придерживаются астрологи: они уверены, что любая часть тела человека наделена особой энергией. Эта сила помогает ему достигать желаемые высот и добиваться успеха в различных сферах жизни.

Денежная стрижка – один из вариантов направления энергии в нужное русло. Специалист в области китайской метафизики и астролог Елена Егорова поделилась информацией о том, в какие дни февраля стоит отправиться в парикмахерскую, чтобы привлечь в свою жизнь деньги и продвинуться по карьерной лестнице.

"Для обогащения и усиления финансового успеха в жизни стричься нужно 8, 10 и 20 февраля. Если вы отращиваете волосы, не обязательно делать короткую стрижку. Будет достаточно даже одного сантиметра волос", – говорит эксперт.

Елена Егорова уточняет, что приход денег в жизнь не всегда выглядит так явно, как бы этого хотелось. Этот путь обычно состоит из нескольких этапов: на первых порах в жизни человека появятся деловые партнеры, потом уже удачные сделки, а дальше – крупные суммы денег. Главное – не упустить подходящий момент, не бояться пускать энергию финансов в свою жизнь.

Как пишет "Пятый канал", помимо стрижки в конкретную дату, необходимо запомнить еще одно важное правило. Нельзя отстригать себе волосы самостоятельно, это сработает в обратную сторону. Человек просто-напросто сам у себя сворует энергию.

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