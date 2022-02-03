Мексиканский колдун сделал предсказание о судьбе России на 2022 год

Мексиканский колдун сделал предсказание о судьбе России на 2022 год
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нестабильность и кризис не угрожают нашей стране

Мексиканский провидец Антонио Васкес Альба широко известен во всем мире за точные предсказания: он увидел вторжение американских войск в Ирак, победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и начало пандемии коронавируса. Мистики даже называют старца "великим колдуном". А он всегда готов делиться с людьми своими тайнами.

Недавно старец рассказал, что ждет нашу страну в год черного водяного тигра. Пророк никогда не боялся говорить правду, какой бы горькой она не была. Но на сей раз ничего плохого в судьбе России он не увидел. Наоборот, обещал, что в 2022 году мы наконец-то выйдем из кризисного состояния.

Колдун уверен, что россияне могут не опасаться каких-либо катастроф и бед. По его словам, нас могут настигнуть лишь экономические трудности, которые быстро уйдут в небытие.

Российскую мощь невозможно подавить, считает ясновидящий. Жизни граждан не угрожает даже мировая нестабильность. По мнению пророка, страна выйдет из кризиса – уйдут все проблемы, спадет политическое давление. Он подчеркнул, что Россия сохранит за собой позицию мировой державы.

В нынешнем году россиян ждет настоящий расцвет, отметил мексиканский провидец. Колдун уверен, что все трудности в жизни России в скором времени пройдут.

Ранее афонский старец предупредил человечество о глобальных проблемах в 2022 году. Мудрец призвал людей задуматься о благах души.

Источник: FTimes ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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