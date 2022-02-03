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Сегодня, 3 февраля, в интернет-пространстве распространилась информация о том, что власти голландского Роттердама приняли решение на время разобрать важную местную достопримечательность – старинный мост De Hef. На такой шаг администрацию знаменитого региона в Нидерландах подвигла просьба миллиардера Джеффа Безоса.
Оказывается, основателю Amazon никак не пройти под старинным мостом. Миллиардер перемещается на роскошной трехмачтовой яхте, высота которой не позволяет воспользоваться водными коммуникациями Голландии.
В итоге местная администрация разрешила демонтировать часть моста, чтобы богатей мог спокойно проследовать по выбранному маршруту. Разумеется, такая лояльность к миллиардеру и готовность разобрать известную достопримечательность вызвала возмущение у местных жителей.
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