Местных жителей такое решение совсем не воодушевило

Сегодня, 3 февраля, в интернет-пространстве распространилась информация о том, что власти голландского Роттердама приняли решение на время разобрать важную местную достопримечательность – старинный мост De Hef. На такой шаг администрацию знаменитого региона в Нидерландах подвигла просьба миллиардера Джеффа Безоса.



Оказывается, основателю Amazon никак не пройти под старинным мостом. Миллиардер перемещается на роскошной трехмачтовой яхте, высота которой не позволяет воспользоваться водными коммуникациями Голландии.

В итоге местная администрация разрешила демонтировать часть моста, чтобы богатей мог спокойно проследовать по выбранному маршруту. Разумеется, такая лояльность к миллиардеру и готовность разобрать известную достопримечательность вызвала возмущение у местных жителей.