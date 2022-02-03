Жителям Подмосковья отказали в ранней весне

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Синоптик рассказал, что ожидать от февраля и первых месяцев весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители Москвы и Подмосковья могут не рассчитывать на раннюю весну.

По словам эксперта, в 2022 году за зиму выпало слишком много осадков в виде снега. Плотный снежный покров, который сохранился надолго, не дает земле прогреться до нужной температуры. Если брать средний показатель, по всей стране высота снежного покрова выше нормы более, чем на сорок процентов.

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", снег начинает таять ближе к апрелю. Если его выпадает слишком много, то с приходом тепла и перемещением воздушных масс воздух постепенно начинает охлаждаться. Это не дает ему прогреться до нормального значения.

"Раз снега много, можно не ждать ранней весны ", – уточнил специалист.

Роман Вильфанд не назвал точные сроки прихода весны. Только лишь отметил, что прийти она может даже позже обычного.

Ранее синоптики обещали россиянам теплое начало февраля.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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