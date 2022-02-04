В подземке животинка чувствует себя как дома

Раннее утро может омрачиться чем угодно, а особенно в зимнее время года. На улице без конца идет снег, температура воздуха не спешит подниматься и каждый день приходится рано вставать на работу. Угрюмые лица в метро так и просят какой-нибудь неожиданной радости, которая ворвется в их жизнь. Как один из вариантов – встретить прямо в подземке альпаку, которая неспеша прогуливается и даже дает себя погладить. Такое счастье выпало пассажирам Московского метрополитена. Пользователи Сети выложили видео с животным: оно быстро разлетелось по всем сообществам.

Альпака, похоже, на своей волне. Ее не смущает, что она оказалась в незнакомом месте, вокруг много людей и все куда-то спешат. Животное прогуливается по метро, заходит в вагоны и выходит обратно – уже на других станциях. Можно подумать, что это не первый визит альпаки в подземку: чувствует она себя вполне уверенно.

Если у нее и не получилось доехать до пункта назначения, то развеселить загруженных собственной жизнью москвичей точно удалось. Этот визит пушистого животного в метро запомнится надолго. Ведь все привыкли смотреть на альпак в зоопарке, а тут даже билет покупать не пришлось!

Кстати, в 2021 году самым смешным питомцем стал щенок, играющий с мыльными пузырями.