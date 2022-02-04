По программе реновации 50 тысяч москвичей бесплатно получили новые квартиры

По программе реновации 50 тысяч москвичей бесплатно получили новые квартиры
Фото: Денис Воронин/АГН Москва
Организовать сам переезд переселенцам тоже помогает город

В Москве расселили уже 160 ветхих жилых зданий. Более 50 тысяч человек бесплатно получили новые квартиры. Это стало возможно благодаря уникальной программе реновации, которая утверждена в столице в 2017 году.

Цель городских властей – создать новый жилой фонд, который послужит еще не одно десятилетие. В связи с этим старые дома расселяют и сносят, а на их месте возводят современные комплексы с удобной социальной инфраструктурой. В настоящее время под программу реновации передана 151 новостройка. Еще десятки домов строятся и проектируются. Они предусматривают ввод в эксплуатацию более 6 млн квадратных метров жилья.

Москвичи получают не просто новые квартиры с удобной планировкой, большой кухней и современной отделкой. Вокруг строятся новые детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы – словом, создаются все условия для комфортной жизни.

Город помогает москвичам и с переездом. Для этого на портале на mos.ru создан суперсервис, с помощью которого участники программы могут оформить документы, заказать услуги, получить консультацию. Кроме того, с осени прошлого года переселенцы по реновации получили возможность жаловаться на дефекты в новых домах онлайн. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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