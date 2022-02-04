Усатый злодей столкнул товарища с "обрыва": коту пришлось искупаться – видео

Усатый злодей столкнул товарища с "обрыва": коту пришлось искупаться – видео
Фото: depositphotos.com
Происшествие выглядит, как идеальное преступление

Если в доме живет один кот, хозяева беспокоятся не так сильно. Они всегда могут присмотреть за ним, в случае чего – наказать, если тот провинился. Но только на пороге дома оказывается еще один пушистый питомец, как эта парочка сразу же становится неуправляемой. За ними не то, что сложно уследить, скорее, они становятся для людей хозяевами и устанавливают свои правила.

Взаимоотношения двух котов могут быть разными. Есть очень дружные животные, которые с первого дня находят общий язык. Некоторые коты сразу же начинают открытую войну: обычно, один из них недоволен, что кого-то еще пустили на его территорию. И еще один тип: постоянно подшучивающие друг над другом товарищи. Они больше похожи на лучших друзей, которые постоянно хотят "насолить" друг другу. Это как раз про героев ролика из Telegram.

Один из котов забрался на ванную, которая уже наполнена водой. Видимо, он решил проверить, достаточно ли вода теплая. В это время его друг подкрался сзади и без угрызений совести толкнул кота лапой. Тот свалился прямо в воду. Кажется, так и выглядит идеальное преступление в кошачьем мире.

Комментаторы предположили, что обиженный и мокрый котик будет мстить своему серому другу. Кто знает, возможно, совсем скоро в Сети появится видео-ответ. И следующим в ванну "полетит" обидчик.

Кстати, не так давно в Tiktok опубликовали ролик, где пес двигается в такт музыке.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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