В видео попали общие мероприятия двух лидеров, снятые за последние годы

Государственное телевидение Китайской Народной Республики показало местным жителям ролик, посвященный дружбе лидеров двух держав – Китая и Российской Федерации. Видео состоит из нарезок, сделанных во время официальных встреч и визитов глав обоих государств.

Транслировавшийся в Поднебесной ролик начался с кадров приземления самолета с российским президентом, которого ждал у себя Си Цзиньпин. Затем последовали кадры с многочисленными рукопожатиями Владимира Путина с его китайским коллегой, а затем – совместное принятие торжественного военного парада, снятого в Пекине и Москве.

Попали в кадры и церемонии чаепития, а также трапеза. На видео Путин с Си вместе пили чай, учились лепить пельмени под зорким глазом опытного повара, а также вместе осматривали Московский зоопарк. Даже вдвоем сходили на хоккейный матч.

Таким образом, ролик состоит из наиболее, на взгляд авторов, памятных и запоминающихся моментов из личных взаимоотношений лидеров двух государств.

Напомним, сегодня, 4 февраля, в Пекине прошли переговоры лидеров Китая и России, которые длились несколько часов. По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором главы государств указали на меньшинство стран, пытающихся отстаивать собственные взгляды на глобальном уровне за счет применения силы. Путин и Си Цзиньпин отметили, что ни у одного государства нет права обеспечивать свою безопасность, ставя под угрозу суверенитет и стабильность сторонних государств и подрывая общемировой порядок. В связи с этим Пекин и Москва призвали НАТО отказаться от идеологизированного подхода, взятого на вооружение со времен холодной войны.