Россиян предупредили о влиянии на иммунитет к COVID-19 приема антибиотиков

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Подмосковье еще не достигло коронавирусного плато

Россиян предупредили о снижении иммунитета в целом и опасном влиянии на организм при инфекции COVID-19 в результате бесконтрольного приема антибиотиков. Об этом рассказал врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

"Бесконтрольный прием антибиотиков вырабатывает резистентность (невосприимчивость – ред.), сажают микрофлору кишечника, что в итоге снижает иммунитет. Сами антибиотики на вирус не влияют", – сообщила "Радио 1" специалист.

Кроме того, она указала, что в Московской области "коронавирусное плато" еще не достигнуто. По ее словам, отделения с инфицированными COVID-19 снова заполнены, а омикроном заражаются даже уже переболевшие и привитые.

Врач подчеркнула, что новым штаммом часто болеют молодые и дети, которые "ходят в школу и быстро распространят вирус между друг другом".

Напомним, в России за последние сутки COVID-19 подхватил еще 168 201 человек, установив новый антирекорд. Умерли 682 зараженных вирусом.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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