Кое-что в Америке пользуется спросом еще со времен "железного занавеса"

В Соединенных Штатах до сих пор пользуются популярностью гастрономические туры в Россию. На взгляд современного обывателя, склонного к неолиберальной концепции, советские годы были полны голода и мрака, а прокормиться было негде. Увы, "железный занавес" придумало не советское руководство, а за тридцатилетний период в СССР побывало несколько десятков миллионов иностранцев. И многих из них невероятно впечатлили чебуречные, пельменные и пирожковые.

За 1970-й год Советский Союз посетило около 40 тысяч граждан Соединенных Штатов. Все они не могли не распробовать местную кухню, о которой позднее с радостью вспоминали.

Водка

Самое большое открытие для американских туристов. В 1970 году "Столичную" начали экспортировать в Штаты. Вдруг оказалось, что на вкус бренди, ром и виски оказались просто самогоном. Еще одно удивление для американцев – закусывается водка соленым огурцом.

Современные американцы любят водку, которую называют "честным напитком". До сих пор многие в США уверены, что настоящую водку сегодня могут делать лишь в России.

Черная икра

Нигде больше нельзя было приобрести банку черной икры в гостиничном буфете за 35 центов! Однажды американская журналистка Мириам Буш отправилась на три недели в СССР и была шокирована, когда ее группе на берегу Байкала подали ланч с бутербродами из черной икры и стейками из конины.

Пельмени с блинами

Американские дипломаты жаловались, что свежие фрукты можно было достать лишь летом и осенью. Однако признавали качество. А зимой приходилось, как и всем, налегать на мучное. Каждый, приезжавший в Страну Советов, был обязан попробовать русские блины и пельмени.

Молочные продукты

Не менее популярны были всевозможыне сливки, йогурты, ряженка и кефир. Творог нравился немногим, однако с выпечкой у гостей он расходился на "ура". Многие открыли для себя сырники, которые, кстати, вошли в топ-25 лучших десертов во всем мире.

Мороженое

Советское мороженое до сих пор обрастает легендами. Первый рецепт глава Министерства торговли Анастас Микоян завез после одной из поездок за границу. Но вкус был потрясяющим – все готовилось из натуральных ингредиентов. Лишь за 2020-й год в Штаты завезли свыше 25 тонн тонн мороженого.

Ранее мы рассказывали о главных запретах, действовавших в советские годы.