Хозяйка засунула котенка в стиральную машину ради видео

Хозяйка засунула котенка в стиральную машину ради видео
Фото: pixabay.com
Юмор оценили не все

Девушка засунула котенка в стиралку ради того, чтобы снять смешное видео в ТикТоке. Однако ряд пользователей возмутились таким обращением с животным.

На кадрах видно, как котенок сидит в стиральной машине за закрытой дверцей, а девушка якобы выбирает режим стирки и останавливается на шерсти.

"ето не очень смешно.... у знакомые моей мамы реально случайно так убили своего кота...."  "Зачем? (я про мучение кота)"  "бедный котик"  "и придставте она нечайно включается.." –

пишут сердобольные комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

@sakurabloom_ 5 минут - полет нормальный 😂 . . . #5минутполетнормальный😁 #домашниелюбимцыкошки #смешныеживотные2022 #шерстьнепомеха ♬ оригинальный звук - Mavi melek

Хозяйка котика оправдалась, что съемка видео заняла всего 10 секунд и прошла успешно с первого дубля. Она заявила, что ее питомец – прирожденный актер.

Ранее мы показывали кадры с обиженным котом, который умилил пользователей.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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