Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Чаты с соседями жилых комплексов не только выводят из себя, но и поднимают настроение. В социальных сетях существует даже профиль Out_of_zhk – там публикуются самые смешные сообщения из тяжелых соседских будней.
Наверное, каждый, в чьем жилом комплексе или доме существует общедомой чат, говорит нечто вроде: "В моем доме существует чат, и там постоянно ругаются, ссорятся, выясняют отношения и разбираются. Возникает ощущение, что я живут в одном и том же подъезде с сумасшедшими".
Типичные истории современных многоквартирников всегда сопровождаются жалобами на неправильную парковку, просьбу сделать потише и не шуметь в выходной день дрелью. Однако часто до людей не достучаться – тут уже разозленные соседи грозятся мерами. К примеру, одна женщина потребовала соседей с шестнадцатого этажа прекратить стучать – иначе они поднимается и занесет им ковид.
А в другом случае в подъезде разлегся молодой человек после буйной пьянки – в чате спросили, "чье это", и может ли кто-нибудь забрать.
Кто-то из соседей может даже потерять живность – к примеру, консьерж нашла на 17-м этаже живого поросенка.
November 26, 2021
Мужчина решил твердо охранять свое парковочное место, не жалея ни времени, ни свои ягодицы.
January 31, 2022
Жалобы на неприятный запах
January 26, 2022
Один из жителей решил передать "пламенный привет" даме, которая не могла проехать из-за перекрытого автомобиля. Женщина почему-то не сразу обратила внимание на номер, который можно заметить на лобовом стекле – вместо этого она несколько минут возмущалась.
February 1, 2022
А ранее мы делились видео с котом, который спровоцировал собаку, за что и поплатился.
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства