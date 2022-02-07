Выкладывающая ролики пара уже прославилась в социальных сетях

Некоторые люди всю жизнь разговаривают во сне – кто-то даже поет и выдает настоящие произведения искусства, которые после пробуждения, увы, повторить не удается. А кое-кто и смеется. Чаще всего же спящий мозг, который человек во время сна не контролирует, выдает настоящую несуразицу.

Пользовательница TikTok под ником po_chuvstvuj выкладывает ролики со своим ночным бормотанием – снимает на камеру ее молодой человек, который каждый раз исхитряется "поймать тот самый момент", как указывает сама девушка. Самому парню можно отдать должное: он не видит в этом ничего странного и всегда находит повод для веселья. В итоге пара вместе смеется над путаницей из непонятных мыслей, которые выдает спящая девушка.

Po_chuvstvuj выложила несколько роликов, на которых парень снимает ее спящее бормотание. Однажды в сонную ночь спящая девушка вдруг заявила: "Надо, чтобы лучше было всем. Чтобы смешно было всем, а не только тебе". Тут молодой человек предложил ничего не подозревающей спящей возлюбленной отправиться отдыхать в Дубай, заявив, что на солнце ей будет не просто хорошо – там она будет "как у Христа за пазухой". Та заявила, что у Христа за пазухой находиться не желает – она во сне уже подобрала другое место.



"А у кого хочешь быть за пазухой?" – "У спекулянта", – ответила девушка под безудержный смех своего молодого человека.

Смех оказался заразительным – Юля (так зовут девушку) уже начала что-то подозревать и упрекнула парня, что так и проснуться может.

Сам ролик посмотрели уже больше миллиона человек – пользователей позабавили разговоры девушки во сне.