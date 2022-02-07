Российскому мэру стало страшно из-за происходящего в стране

Российскому мэру стало страшно из-за происходящего в стране
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Чиновник призвал сограждан заняться спортом

Мэр иркутского города Шелехова Сергей Липин выразил обеспокоенность за ситуацию, происходящую в России, и за будущее нашей страны, просто прокатившись по территории вверенного ему населенного пункта. Чиновника возмутило большое количество магазинов, торгующих преимущественно алкогольной продукцией.

Своими опасениями градоначальник поделился с подписчиками в Instagram. Он признался, что испытал страх за всю страну после того, как проехал по городу. Мэр подчеркнул, что законными методами избавиться от алкомаркетов невозможно, потому что их предложение основано на спросе потребителей.

Глава города заявил, что не хочет никого учить жизни, однако он обратил внимание на некоторые демографические проблемы. Липин выразил обеспокоенность высокой смертностью мужчин "в самом расцвете сил".

Он подчеркнул, что люди могут сколько угодно жаловаться на окружающую среду или органы власти, однако свыше 50% смертности, по словам чиновника, приходится на болезни сердечно-сосудистой системы, которые, в свою очередь, возникают из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Градоначальник призвал сограждан отказаться от вредных привычек и сидячего образа жизни и напомнил, что все успешные люди являются сторонниками занятий спортом. По его словам, совместные тренировки вообще могут привести к гармонии в семье.

Подписчики мэра поддержали его предложение заняться спортом. Меж тем, жители обратили внимание главы, что в городе недостает специализированных площадок для тренировок.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о своих любимых видах спорта.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей