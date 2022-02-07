Новые горести обрушатся на человечество уже весной

Юный индийский прорицатель Абигья Ананд, ставший известным после того, как первым предсказал появление на Земле COVID-19, сделал новое пророчество на ближайшие месяцы.

Ясновидящий утверждает, что нынешней весной нашу планету атакуют совершенно новые опасные вирусы. По его мнению, ни одна из уже существующих вакцин не поможет от этой заразы.



"От них ничего не спасет", – цитирует издание Prokazan 16-летнего пророка.

Одновременно, призывает подросток, человечество не должно поддаваться унынию, поскольку большая часть землян справится с новыми вызовами. Не повезет только наиболее слабым, а также "злым и озлобленным", заметил Ананд.

Помимо вирусов человечество ждут и другие значимые события. Юноша предсказал очередной большой экономический кризис, который заставит многих землян в корне изменить свою жизнь. Также произойдет эволюция в технологиях. В частности, появление связи 5G в конечном итоге принесет людям большую пользу, констатировал юный пророк.

Напомним, в июне 2020-го этот же мальчик сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете, начиная с 20 декабря того же года.

