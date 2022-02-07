В подмосковном Пушкино появится футбольное поле с подогревом

Власти с особым вниманием относятся к спортивным жителям

Один из крупнейших стадионов подмосковного Пушкино ждет серьезная реконструкция. После проведения модернизации спортивная площадка обзаведется футбольным полем с подогревом.

Такую информацию публикует областной Минстрой. Власти этого российского региона с особым вниманием  относятся к жителям, которые активно занимаются спортом.

Помимо современного поля для игры в футбол, на стадионе появятся новые трибуны, также в здании будет оборудован удобный тренажерный зал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Минстрой Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей