Власти с особым вниманием относятся к спортивным жителям

Один из крупнейших стадионов подмосковного Пушкино ждет серьезная реконструкция. После проведения модернизации спортивная площадка обзаведется футбольным полем с подогревом.



Такую информацию публикует областной Минстрой. Власти этого российского региона с особым вниманием относятся к жителям, которые активно занимаются спортом.

Помимо современного поля для игры в футбол, на стадионе появятся новые трибуны, также в здании будет оборудован удобный тренажерный зал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".