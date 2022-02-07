Овощ показался пушистику чем-то очень опасным

Домашние животные постоянно поражают своих хозяев удивительным поведением. Многие мечтают разгадать, какие мысли бродят в их мохнатых головах. Те же коты периодически проявляют удивительное бесстрашие перед всевозможными препятствиями. Хвостатому малышу ничего не стоит забраться в какое-нибудь неизведанное место или без оглядки броситься за жертвой в виде мягкой игрушки или другого зверька. Удивительно, но иногда эти животные приходят в ужас от, казалось бы, безопасных предметов.



Настоящая истерика началась у черного котика при виде обычного огурца. Когда усатому подкинули сочный овощ, он, вместо проявления привычного любопытства, подскочил от ужаса. Стоит отметить, что зеленый продолговатый предмет заставил несчастное животное подлететь почти до потолка. Какую опасность для зверька представляет огурец, абсолютно непонятно. При этом, стоит учесть, что некоторые пушистики не прочь полакомиться сочным овощем.

Любопытно, что такую реакцию "грозный" огурец вызывает у многих котов. В интернет-пространстве большую популярность набрал видеоролик с подборкой особо впечатлительных четвероногих товарищей. При виде овоща многие питомцы приходили в ужас и пытались поскорее сбежать подальше от страшного пупырчатого предмета.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом, на котором серый кот приложил максимальные усилия, чтобы получить по мордочке от знакомого пса.