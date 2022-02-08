Кулинарный лайфхак поможет домохозяйкам

Многие периодически сталкиваются с нехваткой на кухне важного продукта. Без хлеба и бутерброды не сделаешь, и суп не поешь. Бывает, что хлебница может порадовать лишь сильно зачерствевшим батоном. Однако опытные хозяйки знают хитрый способ, как превратить даже самый черствый кусок в мягкое и ароматное угощение.



Конечно, лучшим вариантом будет насушить из такого хлеба сухари. Однако иногда обстоятельства складываются так, что без кусочка хлеба – никуда. Тогда вполне можно реанимировать зачерствевший батон.

Для такой спецоперации не потребуется никаких особенных приспособлений. Кусок черствого хлеба следует завернуть во влажную салфетку. Лучшим вариантом будет намочить тряпочку. Теперь эту конструкцию отправляем в духовой шкаф. При испарении влага размягчит хлеб и существенно освежит его. Аналогичную манипуляцию можно проделать в микроволновой печи.

Таким чудодейственным способом по возвращению хлебу мягкости поделилась опытный повар Анастасия Белкина. При этом эксперт отметила, что лучшим вариантом, конечно, будет сбегать в лавку за новым батоном или испечь его дома. Однако в безвыходной ситуации можно прибегнуть к такому лайфхаку.

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