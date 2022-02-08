Прожорливый кот Арчи взорвал TikTok

Прожорливый кот Арчи взорвал TikTok
Фото: depositphotos.com
Видео набрало несколько миллионов просмотров

Пользовательница с ником archie_2703 часто выкладывает своего кота по кличке Арчи в социальной сети TikTok. Один из роликов с его участием за несколько дней набрал несколько миллионов просмотров и более 200 тысяч лайков. На видео кот сначала ластился к хозяйке и проводил время с ней, но как только питомец услышал звук из автоматической кормушки, означающий время обеда, Арчи буквально сорвался с места и ринулся к еде.

Реакция кота на данный звук сильно рассмешила подписчиков.

"И любовь пропала, когда еда упала", "я также убегаю с работы когда на часах пробили заветные 13:00", "Сеанс дружбы окончен, женщина, мне пора", "Это я, когда мама зовет кушать", – множество комментариев подобного рода можно увидеть под данным видео.

Кстати, хозяйка Арчи охотно отвечает многим подписчикам. 

@archie_2703

♬ оригинальный звук - Nika20.12

Коты часто становятся главными действующими лицами новостных заголовков. Так, популярным стал кот Кайло, который прославился тем, что воровал вещи. Пара супругов рассказала, что когда они встретили его, то сразу же подружились. После этого муж и жена заметили, что во дворе их дома стало появляться много незнакомых предметов, среди которых были игрушки, одежда, и так далее. Пара выложила в социальной сети фотографии находок, и многие люди узнали там свои вещи, который рыжий бандит у них утащил. Сейчас Кайло живет с новой хозяйкой, которая купила ему личную коробку с игрушками, чтобы кот больше не воровал их у других. 

Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей