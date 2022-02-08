Видео набрало несколько миллионов просмотров

Пользовательница с ником archie_2703 часто выкладывает своего кота по кличке Арчи в социальной сети TikTok. Один из роликов с его участием за несколько дней набрал несколько миллионов просмотров и более 200 тысяч лайков. На видео кот сначала ластился к хозяйке и проводил время с ней, но как только питомец услышал звук из автоматической кормушки, означающий время обеда, Арчи буквально сорвался с места и ринулся к еде.



Реакция кота на данный звук сильно рассмешила подписчиков.

"И любовь пропала, когда еда упала", "я также убегаю с работы когда на часах пробили заветные 13:00", "Сеанс дружбы окончен, женщина, мне пора", "Это я, когда мама зовет кушать", – множество комментариев подобного рода можно увидеть под данным видео.

Кстати, хозяйка Арчи охотно отвечает многим подписчикам.

Коты часто становятся главными действующими лицами новостных заголовков. Так, популярным стал кот Кайло, который прославился тем, что воровал вещи. Пара супругов рассказала, что когда они встретили его, то сразу же подружились. После этого муж и жена заметили, что во дворе их дома стало появляться много незнакомых предметов, среди которых были игрушки, одежда, и так далее. Пара выложила в социальной сети фотографии находок, и многие люди узнали там свои вещи, который рыжий бандит у них утащил. Сейчас Кайло живет с новой хозяйкой, которая купила ему личную коробку с игрушками, чтобы кот больше не воровал их у других.