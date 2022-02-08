Пояснение дал Песков

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые длились около пяти часов. По словам Дмитрия Пескова, Кремль был готов к такому продолжительному разговору, так как обсуждаемая ситуация была достаточно экстраординарной. Более того, президент Франции ночевал в Москве, что также позволило затянуть встречу.



На вопрос о том, почему Эмманюэль Макрон не захотел ночевать в кремлевских апартаментах, где ранее останавливались такие лидеры зарубежных стран, как, например, Билл Клинтон, Песков заявил, что это был выбор непосредственно самих гостей. Кроме того, в номере в Кремле, вероятно, еще не закончился ремонт, хотя пресс-секретарь президента не помнит этого точно. В любом случае, многие гости предпочитают жить именно в гостинице, так как Кремль не может вместить всю прибывшую делегацию, а отель позволяет спокойно разместить людей со всеми удобствами.



Дмитрий Песков также отметил, что после пресс-конференции лидеры стран беседовали еще около 20 минут несмотря на то, что основной разговор завершился около часа ночи. По его словам, такое желание между президентами было обоюдным, так как подобные беседы всегда требуют много времени.



Пресс-секретарь президента практически ничего не сказал о неофициальной части визита Микрона. Он лишь отметил, что в это время все нужные службы занимаются сопровождением гостей.

