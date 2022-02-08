Страну ждут серьезные перемены

Советский прорицатель и медиум Вольф Мессинг предсказал Российской Федерации расширение ее территории в наступившем году. Причем произойти это должно невоенным путем.

Кроме того, наше государство должно справиться с некими эпидемиями и разрешить внешнеполитические конфликты.

Согласно прогнозу популярного в Советском Союзе ясновидящего, обстановка в нашей стране может стабилизироваться и улучшиться в концу нынешнего года. И эпидемии, и конфликты страна успешно преодолеет, а вместе с ними будут решены некоторые вопросы здравоохранения и соцсферы.

В 2022-ом Российская Федерация мирным способом обрастет новыми землями, напророчил Мессинг. Также в будущем у Москвы могут появиться новые союзники или она восстановит отношения со старыми, предсказывал медиум.

Напомним, большую известность Мессинг обрел в 1937 году, когда предрек крах вождю Третьего рейха Адольфу Гитлеру после нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз. Тогда бывшему артисту бродячего польского цирка было 38 лет.

Мессинг предсказал множество других значимых событий. В частности, он "увидел" уход из жизни генсека СССР Иосифа Сталина и дату завершения Великой Отечественной войны. Медиум даже смог установить срок своей смерти.

Накануне индийский прорицатель Абигья Ананд напророчествовал миру появление нового опасного вируса, от которого не спасут уже имеющиеся вакцины и лекарства. При этом юный ясновидящий призвал человечество не впадать в уныние.

