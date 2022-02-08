Родителям стоит хорошенько подумать над тем, как назвать малышку

Названы самые популярные имена среди российских женщин, которые оказывались в списках Forbes. Выяснилось, что чаще других бриллианты и кабриолеты доступны обладательницам пяти имен: Елена, Татьяна, Наталья, Лидия и Ольга.

Отмечается, что больше всего среди самых богатых дам России встречаются те, кого родители нарекли Еленами. Они целеустремленные, ответственные, с бизнес-жилкой, отчего часто занимают руководящие должности. Считается, что носительницы этого имени никогда не будут прозябать в бедности, сообщает "Пятый канал".

Далее в рейтинге идут Татьяны, которые знают, как распределить финансы, умеют вести бизнес, стоят у руля крупных компаний. Это имя заряжено на успех, уверяют авторы топа.

На третьем месте предпринимательского успеха обосновались Натальи. Этим женщинам присущи такие деловые качества, как лидерство, упрямство, настойчивость и стойкость. Данный набор характерных черт позволяет им преодолеть любые преграды и обрести высокий доход.

Также денежным является имя Лидия. Его носительницы умеют распоряжаться финансами и добиваются успеха всеми доступными способами: могут самостоятельно или с помощью замужества с обеспеченным человеком.

Завершают топ-пятерку Ольги. Дамы с этим именем обладают способностью так тратить деньги, что их доходы не уменьшаются, а, наоборот, приумножатся. Такие женщины притягивают к себе финансы.

Напомним, в августе 2021 г. Forbes составил очередной рейтинг 10 богатейших женщин России. В десятку вошли гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, президент компании Inteco Management Елена Батурина, частные инвесторы – Лидия Михайлова, Екатерина Федун, Валентина Шнайдер, Ольга Белявцева, член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева, частные инвесторы – Татьяна Ковальчук, Наталья Луценко и Елена Рыболовлева.

