Другие варианты могут привести к опасным последствиям

Для разморозки продуктов используются различные способы, однако далеко не все на самом деле следует применять на практике. Неправильная разморозка пищи может не только привести к потере вкусовых качеств и полезных свойств, но и серьезно навредить здоровью, спровоцировав тяжелые заболевания.



Так, например, в целях экономии времени, продукты часто размораживают в микроволновой печи. Однако делать этого не стоит. Во-первых, подобный способ портит качество продукта: он теряет свои природные соки и практически сваривается по краям. Другая причина, по которой не стоит прибегать к такой разморозке – отсутствие специальной посуды для разогрева. Кандидат медицинских наук Татьяна Мажаева отметила, что далеко не все емкости подходят для микроволновой печи. Так, разморозка в неправильной посуде может привести к очень серьезным заболеваниям, таким как ожирение, астма и даже рак. Некоторые люди, однако, все равно считают подобный вид разморозки максимально удобным и быстрым.

Самым правильным способом эксперты по-прежнему считают разморозку непосредственно в холодильнике. Он занимает больше времени, но при этом практически все свойства продукта сохраняются, а также не портится его внешнее состояние.